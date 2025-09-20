Martine monte un syndicat à la maison syndicale des mineurs Lens

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine

Aller à la plage fait rapetisser. C’est le constat amer qu’avait fait Martine en 1977, à l’âge de 6 ans. C’est un fait qu’en juin, avant les vacances d’été, elle était une grande de maternelle et qu’en septembre, à la rentrée, elle était redevenue une petite, en entrant au CP. Aujourd’hui, Martine est adulte. Elle a 45 ans, elle est célibataire et elle n’a pas d’enfants. Elle est ce qu’on appelle une vieille fille . Comment a-t-elle pu vieillir d’un côté et rajeunir de l’autre ? Elle doute de tout, allant jusqu’à parler du mir-âge de la majorité. Alors, BRANLE BAS DE COMBAT, Martine monte un syndicat. Un truc dans l’esprit de la CGT, quoi qu’un peu différent un syndicat pour les moins de 18 ans. .

32 rue Casimir Beugnet Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France

