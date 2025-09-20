Martine monte un syndicat à la maison syndicale des mineurs Maison Syndicale des Mineurs Lens

À partir de 10 ans, gratuit, sans réservation

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

« Aller à la plage fait rapetisser. » C’est le constat amer qu’avait fait Martine en 1977, à l’âge de 6 ans. C’est un fait qu’en juin, avant les vacances d’été, elle était une grande de maternelle et qu’en septembre, à la rentrée, elle était redevenue une petite, en entrant au CP. Aujourd’hui, Martine est adulte. Elle a 45 ans, elle est célibataire et elle n’a pas d’enfants. Elle est ce qu’on appelle : « une vieille fille ». Comment a-t-elle pu vieillir d’un côté et rajeunir de l’autre ? Elle doute de tout, allant jusqu’à parler du mir-âge de la majorité. Alors, BRANLE BAS DE COMBAT, Martine monte un syndicat. Un truc dans l’esprit de la CGT, quoi qu’un peu différent : un syndicat pour les moins de 18 ans.

Maison Syndicale des Mineurs 32 rue Casimir Beugnet 62300 Lens Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France

