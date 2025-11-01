Martine Patine – Dancefloor 100 % roller Carrière (La) Saint-Herblain

Martine Patine – Dancefloor 100 % roller Carrière (La) Saint-Herblain samedi 1 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-01 11:00 –

Gratuit : non 7 € / 11 € / 14 € de 11h à 17h – Family friendly : 11 € / 7 € pour les -12 ans de 19h à 1h – Adults only : 14 € Réservation : lacarriere-events.com/evenements/martine-patine Pas de rollers ? :Location rollers + protections : 5 € / session (30 min)Pointures dispo : du 30 au 47 (dans la limite des stocks) Déjà équipé ? :Rollers en ligne et rollers quad (4 roues) acceptés Tout public, Jeune Public, En famille

Le collectif Martine Patine dépoussière la roller party ! Fini les terminologies old school comme Roller Dance ou Roller Disco — bienvenue en 2025 avec le ROLLER CLUBBING : une expérience festive, immersive et inclusive comme vous n’en avez jamais vécue ! Pour sa première à Nantes, Martine Patine débarque en format XXL à La Carrière :- 1 000 m² de dancefloor- Rollers vintage- DJ sets éclectiques- Food trucks, apéros, goûters en famille- Clubbing déjanté et scénographie folle ! Strass, paillettes, leggings, shortys, bodys : lâchez-vous sans complexe ! Plus de 600 paires de rollers quad et protections à disposition sur place ! Sur scène et sur la piste, les meilleurs danseurs et danseuses du collectif Martine Patine feront le show avec des happenings de folie. Ici, le public ne regarde pas : il vit le show.

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

