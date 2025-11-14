Martine Versus Hipmum Espace Noriac Limoges

Martine Versus Hipmum

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-14

J’en ai assez des femmes fortes, je n’en peux plus, je ne peux plus les supporter !” C’est sur ces mots que s’ouvre la pièce de théâtre Martine versus Hipmums . Une déclaration provocante, teintée d’exaspération, qui lance immédiatement le débat qu’est-ce qu’une femme forte aujourd’hui ? Et cette force, est-elle une libération ou une nouvelle pression sociale ? La pièce interroge avec humour et dérision la place de la femme moderne face aux attentes qui pèsent sur elle, en établissant un parallèle avec les idéaux féminins des années 50. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 16 77 91 catynomade@gmail.com

English : Martine Versus Hipmum

German : Martine Versus Hipmum

Italiano :

Espanol : Martine Versus Hipmum

L’événement Martine Versus Hipmum Limoges a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Limoges Métropole