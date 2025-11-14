Martine Versus Hipmum Espace Noriac Limoges
Martine Versus Hipmum Espace Noriac Limoges vendredi 14 novembre 2025.
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
J’en ai assez des femmes fortes, je n’en peux plus, je ne peux plus les supporter !” C’est sur ces mots que s’ouvre la pièce de théâtre Martine versus Hipmums . Une déclaration provocante, teintée d’exaspération, qui lance immédiatement le débat qu’est-ce qu’une femme forte aujourd’hui ? Et cette force, est-elle une libération ou une nouvelle pression sociale ? La pièce interroge avec humour et dérision la place de la femme moderne face aux attentes qui pèsent sur elle, en établissant un parallèle avec les idéaux féminins des années 50. .
