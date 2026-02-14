Martisor, le mot du printemps en voyage : tradition roumaine, échanges linguistiques et convivialité gastronomique, La ManuCo, Bordeaux

Martisor, le mot du printemps en voyage : tradition roumaine, échanges

linguistiques et convivialité gastronomique Samedi 21 février, 14h00 La ManuCo Gironde

Sur inscription

Début : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Dans le cadre des Journées des langues maternelles et paternelles 2026, nous vous proposons un atelier participatif autour de la tradition roumaine du Mărțișor, invitant à explorer ses racines linguistiques et culturelles tout en découvrant les mots du printemps dans plusieurs langues.

Les participants confectionneront leur propre Mărțișor et écouteront la légende racontée par la Biblioteca Prichindeilor din Bordeaux.

La rencontre se clôturera par une dégustation de spécialités traditionnelles et de vins moldaves, dans un esprit de partage mêlant apprentissage, narration, création et convivialité.

La ManuCo 15 rue Causserouge 33000 Bordeaux

Un atelier participatif autour du Mărțișor pour découvrir ses racines culturelles et les mots du printemps en plusieurs langues. martisor