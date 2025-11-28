MARTY WENT BACK CAFÉ GINETTE Toulouse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-28T21:00:00 – 2025-11-28T22:30:00
Fin : 2025-11-28T21:00:00 – 2025-11-28T22:30:00
Marty went back est un trio pop punk grunge de Toulouse. Duo formé en 2017 avec pour objectif initial de retrouver leur ami Marty après un voyage dans le coffre d’une DeLorean, le groupe est vite passé au format trio après une rencontre mémorable avec un ours des Pyrénées. Le deuxième album du groupe intitulé « Genials » (le premier depuis la naissance du trio) sortira le 23 mai prochain sur Slow Death, Rockerill records, Crapoulet, et Outatime.
CAFÉ GINETTE 46 avenue des Minimes, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/martywentback/ »}, {« data »: {« author »: « Marty Went Back », « cache_age »: 86400, « description »: « 1 – Welcome (00:00)n2 – Joe’s Stories (02:59)n3 – Bummer (05:09)n4 – Bad Luck (07:46)n5 – Wire (09:32)n6 – Slow Day (12:31)n7 – Styling Gel (15:28)n8 – Confused (17:50)n9 – Sleep (20:16)n10 – Sports (23:06)n–nOut 23rd May, 2025 u2022 Slow Death / Rockerill / Crapoulet / Outatime RecordsnProduced by Mathieu ZuzeknMastered by Alexandre BorelnArtwork by Romain Perrinnnhttps://www.instagram.com/martywentback/ nnMerch: https://martywentback.bandcamp.com/ », « type »: « video », « title »: « MARTY WENT BACK – GENIALS (FULL ALBUM) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/yPK8QtVjMF0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=yPK8QtVjMF0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCLbkQVKNrjoJQ2vgYvVsLyg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=yPK8QtVjMF0 »}]
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Punk Grunge