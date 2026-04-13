Maru / Présentation de Muriel Roiné, Le Cratère, Toulouse

Maru / Présentation de Muriel Roiné Mardi 28 avril, 16h15 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T16:15:00+02:00 – 2026-04-28T18:15:00+02:00

Fin : 2026-04-28T16:15:00+02:00 – 2026-04-28T18:15:00+02:00

Maru / de Naoko Ogigami / 1h57 / Japon / Avec Tsuyoshi Domoto, Gô Ayano, Riho Yoshioka

Synopsis : Sawada, jeune diplômé d’art sans succès, assiste un créateur renommé jusqu’à un accident qui le blesse au bras et lui coûte son emploi. Chez lui, il remarque une fourmi qui le conduit à tracer un cercle, bientôt obsédant et envahissant.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/maru »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRAP4V7#showsession?id=emsx001100017742&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse