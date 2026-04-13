Maru / Présentation de Muriel Roiné, Le Cratère, Toulouse
Maru / Présentation de Muriel Roiné, Le Cratère, Toulouse mardi 28 avril 2026.
Maru / Présentation de Muriel Roiné Mardi 28 avril, 16h15 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T16:15:00+02:00 – 2026-04-28T18:15:00+02:00
Fin : 2026-04-28T16:15:00+02:00 – 2026-04-28T18:15:00+02:00
Maru / de Naoko Ogigami / 1h57 / Japon / Avec Tsuyoshi Domoto, Gô Ayano, Riho Yoshioka
Synopsis : Sawada, jeune diplômé d’art sans succès, assiste un créateur renommé jusqu’à un accident qui le blesse au bras et lui coûte son emploi. Chez lui, il remarque une fourmi qui le conduit à tracer un cercle, bientôt obsédant et envahissant.
Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/maru »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRAP4V7#showsession?id=emsx001100017742&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Le Cratère Cinema Toulouse
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- 66 JOURS THEATRE SORANO Toulouse 14 avril 2026
- MADEINPARIS LE REX DE TOULOUSE Toulouse 14 avril 2026
- INFECTED RAIN BUTCHER BABIES – LE METRONUM Toulouse 14 avril 2026
- ANTEK SEROTONINE 3T D’A COTE Toulouse 14 avril 2026
- UN CRIME FARPAIT CAFE THEATRE DES 3T Toulouse 14 avril 2026