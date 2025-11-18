Maruja + Killing Spree – Saison Pannonica Salle Pannonica Nantes

Maruja + Killing Spree – Saison Pannonica Mercredi 10 décembre, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

7 € à 18 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T20:30:00 – 2025-12-10T22:30:00

Fin : 2025-12-10T20:30:00 – 2025-12-10T22:30:00

Concerts debout.

Maruja : « Alternative expérimental jazz punk », voilà comment se décrivent les quatre garçons venus du vent de Manchester. On peut facilement inscrire Maruja dans la lignée de celles et ceux qui dépoussièrent le rock anglais comme Shame, Squid ou encore IDLES.

> Harry Wilkinson : guitare, chant / Joe Carroll : saxophone, chant / Matt Buonaccorsi : basse / Jacob Hayes : batterie

Killing Spree est un alliage entre métal et improvisation libre. Saxophone d’ampleur, machines auto-bâties et drumming athlétique se tirent la bourre, alors que le chant, pas loin du black-métal, confère au tout un surplus de déviance.

> Grégoire Galichet : batterie, batterie / Matthieu Metzger : saxophone, effets diy, talkbox

Ouverture des portes à 20h – Concert à 20h30

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]

Soirée sous le signe des musiques improvisées et rock avec les Anglais de Maruja et le duo trépidant de Killing Spree

Maruja © DR