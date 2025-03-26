MARVEL INFINITY SAGA – ZENITH DE LILLE Lille

MARVEL INFINITY SAGA Début : 2026-03-01 à 17:00. Tarif : – euros.

G1 PRODUCTION PRESENTE : MARVEL INFINITY SAGA“Marvel Infinity Saga” : Concert Experience“Marvel Infinity Saga” débarque en ciné-concert, pour la première fois en tournée en France ! Cet événement inédit et dédié à l’univers cinématographique Marvel associe la puissance visuelle des 23 films de la saga à l’émotion d’une performance musicale en direct, pour une expérience immersive au cœur de l’épopée Marvel. Un orchestre symphonique complet de prêt de 100 musiciens interprète en direct les bandes originales des films, sublimant les moments les plus emblématiques de la saga. Les spectateurs pourront revivre les aventures de leurs super-héros préférés – des Avengers aux Gardiens de la Galaxie, en passant par Iron Man, Captain America, Hulk, Thor et bien d’autres – sur un écran géant où seront projetés les extraits des scènes culte. Plus qu’une rétrospective des exploits de ces héros, Marvel Infinity Saga est une célébration de l’héritage cinématographique Marvel Studios, qui captive des millions de spectateurs à travers le monde. En alliant musique, cinéma et spectacle, cet événement inédit rend hommage aux héros, aux batailles et aux histoires qui ont marqué l’univers Marvel. “Marvel Infinity Saga” propose une immersion complète et impressionnante dans l’univers Marvel à tous les fans inconditionnels comme aux néophytes ! Interprétation Sinfonia Pop OrchestraEnviron 2h30, entracte de 20 minutesVOST

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59