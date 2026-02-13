Mary Anning, chasseuse de fossiles, Auditorium de Seynod, Seynod

Mary Anning, chasseuse de fossiles Samedi 21 février, 14h30 Auditorium de Seynod Upper Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T14:30:00+01:00 – 2026-02-21T15:42:00+01:00

Fin : 2026-02-21T14:30:00+01:00 – 2026-02-21T15:42:00+01:00

Auditorium de Seynod 1 Place de l’Hôtel de Ville, Seynod Seynod 74600 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=9PZNO »}]

Moi aussi ! – Dans l’Angleterre du XIXe siècle, Mary est une jeune fille passionnée par les fossiles, qu’elle cherche avec son père sur la plage, pour ensuite les vendre aux touristes. La mort soud… Auditorium de Seynod Mary Anning