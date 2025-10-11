Mary Anning Ciné Visite Ciné Galaure Saint-Vallier

Mary Anning Ciné Visite Ciné Galaure Saint-Vallier samedi 11 octobre 2025.

Mary Anning Ciné Visite

Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : – – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Samedi 11 octobre à 14h, venez en famille découvrir ce magnifique film d’animation sur la paléontologue Mary Anning et partez ensuite à la découverte de l’espace histoire de la ville de Saint-Vallier !

Tarifs habituels pour le film visite gratuite.

.

Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

Saturday, October 11 at 2pm, bring the whole family to discover this magnificent animated film about paleontologist Mary Anning, and then head off to explore the Saint-Vallier history center!

Regular admission for the film free visit.

German :

Samstag, den 11. Oktober um 14 Uhr: Sehen Sie sich mit Ihrer Familie diesen wunderbaren Animationsfilm über die Paläontologin Mary Anning an und begeben Sie sich anschließend auf eine Entdeckungsreise durch den Geschichtsraum der Stadt Saint-Vallier!

Normale Eintrittspreise für den Film kostenlose Besichtigung.

Italiano :

Sabato 11 ottobre alle 14.00, portate tutta la famiglia a vedere questo magnifico film d’animazione sulla paleontologa Mary Anning e poi partite alla scoperta della storia della città di Saint-Vallier!

Ingresso normale per il film visita gratuita.

Espanol :

El sábado 11 de octubre a las 14.00 h, venga con toda la familia a ver esta magnífica película de animación sobre la paleontóloga Mary Anning y, a continuación, descubra la historia de la ciudad de Saint-Vallier

Entrada normal para la película visita gratuita.

L’événement Mary Anning Ciné Visite Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche