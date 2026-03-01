Mary Anning Luynes

Mary Anning

Début : Mercredi 2026-03-18 14:30:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Dans l’Angleterre du XIXe siècle, Mary est une jeune fille passionnée par les fossiles, qu’elle cherche avec son père sur la plage, pour ensuite les vendre aux touristes à la recherche de curiosités.

Dans l’Angleterre du XIXe siècle, Mary est une jeune fille passionnée par les fossiles, qu’elle cherche avec son père sur la plage, pour ensuite les vendre aux touristes à la recherche de curiosités. Mais la mort soudaine du père jette la famille dans le désarroi sans une nouvelle source financière, ils vont bientôt devoir quitter leurs maisons, et, pire encore, pour Mary, sa bien aimée plage aux fossiles. Mais avant de mourir, son père lui a laissé un mystérieux message qui pourrait l’amener à bouleverser bien de choses.

Grâce à l’aide précieuse de nouveaux et inattendus amis, Mary devra essayer de sauver sa famille de la misère, mais aussi se battre pour pouvoir continuer à faire ce qui la passionnait, la recherche de fossiles, et devenir .

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Animated film from 6 years (1h12)

In 19th-century England, Mary is a young girl with a passion for fossils, which she and her father search for on the beach, then sell to curiosity-seeking tourists.

