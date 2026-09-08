Mary Bell + Prisonnier du temps La Carène Brest

Informations pratiques

Brest

Mary Bell + Prisonnier du temps

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 21:00:00

fin : 2026-11-28 23:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Mary Bell (Paris) :

Alice Carlier (chant), Victoria Arfi (guitare), Tristan Badré (basse), Marie Filliette (batterie)

C’est un cri riot grrrl, brut et habité, porté par un punk/grunge rageur et sans concession.

Le groupe livre des textes introspectifs et féministes, exutoires de colères, de frustrations et de violences trop familières.

Prisonnier du temps :

Nouveau projet de Lionel Cadiou, il voit le jour en 2020. Créé en parallèle du premier album de Syndrome 81, on en remarque les influences , mais aussi la volonté certaine de créer un projet plus brut et authentique, éloigné des productions modernes. Chaque morceau a été conçu de manière unique et spontanée, regroupant ainsi l’énergie et le manque de compromission des premiers groupes de hardcore, à l’image de Black Flag. Alors que les mélodies tristes et désabusées font références aux groupes anglais des années 80 comme Buzzcocks.

Informations pratiques :

Réservation recommandée.

Ouverture des portes à 20h30. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

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English :

L’événement Mary Bell + Prisonnier du temps Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue