Mary Bell + Prisonnier du temps La Carène Brest
samedi 28 novembre 2026 · La Carène · Brest
Informations pratiques
Brest
Mary Bell + Prisonnier du temps
La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 21:00:00
fin : 2026-11-28 23:30:00
Date(s) :
2026-11-28
Mary Bell (Paris) :
Alice Carlier (chant), Victoria Arfi (guitare), Tristan Badré (basse), Marie Filliette (batterie)
C’est un cri riot grrrl, brut et habité, porté par un punk/grunge rageur et sans concession.
Le groupe livre des textes introspectifs et féministes, exutoires de colères, de frustrations et de violences trop familières.
Prisonnier du temps :
Nouveau projet de Lionel Cadiou, il voit le jour en 2020. Créé en parallèle du premier album de Syndrome 81, on en remarque les influences , mais aussi la volonté certaine de créer un projet plus brut et authentique, éloigné des productions modernes. Chaque morceau a été conçu de manière unique et spontanée, regroupant ainsi l’énergie et le manque de compromission des premiers groupes de hardcore, à l’image de Black Flag. Alors que les mélodies tristes et désabusées font références aux groupes anglais des années 80 comme Buzzcocks.
Informations pratiques :
Réservation recommandée.
Ouverture des portes à 20h30. .
La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00
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English :
L’événement Mary Bell + Prisonnier du temps Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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