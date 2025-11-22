MARY CANDIES LA GRANDE AVENTURE

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Mary Candies revient avec La Grande Aventure un spectacle fluorescent, magique et immersif ! Danse, 3D, parfums et émotions pour toute la famille !

Après plus de 100 000 spectateurs, Mary Candies revient avec La Grande Aventure , une version longue, grandiose et totalement fluorescente !

Découvrez une mise en scène inédite, de nouveaux personnages, des effets spéciaux spectaculaires et des décors époustouflants.

Plongez dans un dessin animé en 3D grandeur nature, sublimé par des parfums diffusés dans la salle pour une expérience sensorielle unique.

Aux côtés de son frère Anton et d’un grimoire qui parle, Mary devra percer le mystère d’une confiserie ensorcelée et affronter un sorcier maléfique.

Un spectacle musical immersif pour toute la famille, entre rêve, magie et émotions !

Payant Réservation en ligne obligatoire. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Mary Candies returns with La Grande Aventure: a fluorescent, magical and immersive show! Dance, 3D, scents and emotions for the whole family!

German :

Mary Candies kehrt mit La Grande Aventure zurück: eine fluoreszierende, magische und immersive Show! Tanz, 3D, Düfte und Emotionen für die ganze Familie!

Italiano :

Mary Candies torna con La Grande Aventure: uno spettacolo fluorescente, magico e coinvolgente! Danza, 3D, profumi ed emozioni per tutta la famiglia!

Espanol :

Mary Candies vuelve con La Grande Aventure: ¡un espectáculo fluorescente, mágico e inmersivo! ¡Danza, 3D, aromas y emociones para toda la familia!

L’événement MARY CANDIES LA GRANDE AVENTURE Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE