Mary Candies – La Grande Aventure Cité des Congrès Nantes dimanche 19 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 15:00 – 16:30

Gratuit : non 30 € à 47 € 30 € à 47 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/mary-candies-la-grande-aventure.html Tout public, Jeune Public, En famille

Vivez une expérience inédite Une féerie musicale entièrement traité en lumière UV et effets 3D.Danseurs et comédiens évoluent dans de splendides décors fluorescents.Grâce au jeu des marionnettistes, les personnages, objets et décors donnent l’illusion de se déplacer, voler, apparaître et disparaître comme par enchantement.Une technique de diffusions de senteurs permet aux spectateurs d’éveiller leurs sens et de vivre une expérience sensorielle inattendue. L’histoire : Mary Candies, une fillette intrépide et douée d’une curiositée sans limite vient tout juste d’emmenager avec sa famille dans une immense maison. Un soir, un vieux grimoire étrangement doté de parole lui révèle l’incroyable secret de cette maison, une ancienne confiserie ensorcelée. Mary Candies et son frère Anton n’auront qu’une nuit pour tenter de faire revivre la confiserie en réunissant 3 clés d’or bien cachées et en déjouant les pièges d’un sorcier maléfique.Cette incroyable aventure les entraînera dans des lieux extraordinaires peuplés de personnages attachants. Spectacle musical pour toute la famille Durée : 1h15 Spectacle dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/mary-candies-la-grande-aventure.html