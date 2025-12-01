MARY CANDIES LA GRANDE AVENTURE SALLE HORIZON Muret

Tarif : 26 – 26 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-21 15:00:00

découvrez Mary Candies dans une nouvelle aventure grandiose et totalement fluorescente.

« La Grande Aventure » signe la version longue de l’histoire. Dans cette mise en scène inédite, découvrez des nouveaux personnages et effets spéciaux dans des décors toujours plus époustouflants rendant cette aventure encore plus palpitante.

Préparez vous à frissonner, vibrer, rêver … Plongez dans un tourbillon d’émotions. Cette aventure extraordinaire vous plongera dans un dessin animé en 3 Dimensions. La mise en scène sera sublimée par des diffusions de parfums qui vous feront vivre une expérience immersive et qui éveilleront tous vos sens.

L’HISTOIRE

Accompagnés d’un grimoire étrangement doté de parole, Mary Candies et son frère Anton devront retrouver une mystérieuse confiserie devenue ensorcelée. L’histoire les entraînera dans des lieux extraordinaires mais ils devront déjouer les pièges d’un sorcier maléfique …

Venez vivre en famille la Grande Aventure de Mary Candies !

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 95 95

English :

discover Mary Candies in a grandiose new fluorescent adventure.

German :

entdecken Sie Mary Candies in einem neuen, großartigen und völlig fluoreszierenden Abenteuer.

Italiano :

scoprite Mary Candies in una nuova, grandiosa e totalmente fluorescente avventura.

Espanol :

descubre Mary Candies en una nueva aventura grandiosa y totalmente fluorescente.

