MARY CANDIES ZENITH DE PAU Pau

MARY CANDIES

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

MARY CANDIES La Grande Aventure

Découvrez Mary Candies dans une aventure grandiose et totalement fluorescente. La Grande Aventure signe la version longue de l’histoire. Dans cette mise en scène inédite, découvrez des nouveaux personnages et effets spéciaux dans des décors toujours plus époustouflants rendant cette aventure encore plus palpitante. Préparez-vous à frissonner, vibrer, rêver … Plongez dans un tourbillon d’émotions. Cette aventure extraordinaire vous plongera dans un dessin animé en 3 Dimensions. La mise en scène sera sublimée par des diffusions de parfums qui vous feront vivre une expérience immersive et qui éveilleront tous vos sens. L’HISTOIRE Accompagnés d’un grimoire étrangement doté de parole, Mary Candies et son frère Anton devront retrouver une mystérieuse confiserie devenue ensorcelée. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

English : MARY CANDIES

German : MARY CANDIES

Italiano :

Espanol : MARY CANDIES

L’événement MARY CANDIES Pau a été mis à jour le 2025-03-12 par OT Pau