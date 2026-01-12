mary carros La Forge Moderne Pau
mary carros La Forge Moderne Pau samedi 17 janvier 2026.
La Forge Moderne Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 200 – 200 – 200 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-18
2026-01-17
Stage de Marqueterie de Paille .2 jours dans mon atelier, ou je vous apprends la technique tout en réalisant un tableau avec plusieurs motifs ,finitions et bordures. .
contact@joiacreation.fr
