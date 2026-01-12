mary carros La Forge Moderne Pau

mary carros

La Forge Moderne Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 200 – 200 – 200 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

Stage de Marqueterie de Paille .2 jours dans mon atelier, ou je vous apprends la technique tout en réalisant un tableau avec plusieurs motifs ,finitions et bordures. .

La Forge Moderne Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 18 94 90 contact@joiacreation.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : mary carros

L’événement mary carros Pau a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Pau