mary carros La Forge Moderne Pau

mary carros

La Forge Moderne Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 200 – 200 – 200 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

Le Stage se déroule sur 2 jours .Je vous apprends la technique de la Marqueterie de Paille .Tout en réalisant un tableau avec plusieurs motifs ,finitions et bordures . .

La Forge Moderne Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 18 94 90 contact@joiacreation.fr

