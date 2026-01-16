Mary Lattimore Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 11 février, 12h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Avec sa harpe, l’Américaine Mary Lattimore tisse des paysages sonores où tout semble flotter.

Elle transforme son instrument en un terrain d’expérimentation poétique qui invite à la rêverie, à la dérive, à l’écoute pure… Chaque morceau est une petite aventure intérieure, entre ambient, folk et lumière liquide. Un concert comme une respiration, à la fois apaisant et plein d’éclats.

En partenariat avec Clair Obscur / Festival Travelling et Des Pies Chicaillent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-11T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T13:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



