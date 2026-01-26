Mary Lattimore + Cindy Antipode Rennes Mercredi 11 février, 20h00 Prévente : 15€ ; Sur place : 17€ ; Adhérents 12€ ; Sortir : 6€

Des Pies Chicaillent présente, dans le cadre du festival Travelling,Mary Lattimore (Folk Ambient, USA) + Cindy (Dream Pop, USA)

_Dans le cadre du Festival Travelling, en association avec Des Pies Chicaillent, cette soirée réunit deux projets musicaux californiens qui savent rendre la lenteur captivante et les émotions infiniment douces. Une invitation à écouter autrement — à laisser la musique respirer, briller, et prendre tout son temps._

**MARY LATTIMORE (Folk Ambient, USA)**

Avec sa harpe, Mary Lattimore tisse des paysages sonores où tout semble flotter : les sons, les pensées, le temps lui-même. Sa musique, à la fois douce et ample, invite à la rêverie, à la dérive, à l’écoute pure. Collaboratrice de Julianna Barwick, Kurt Vile ou Jarvis Cocker, elle transforme son instrument en un terrain d’expérimentation poétique, où chaque note devient un petit miracle. Mary continue de développer de nouvelles pièces pour son prochain album et poursuit sa tournée internationale, partageant sa musique avec des publics toujours plus larges.

**CINDY (Dream Pop, USA)**

Mené par Karina Gill, Cindy fabrique des chansons qui semblent tenir en équilibre entre rêve et réalité. Une dream pop délicate, habitée par une mélancolie lumineuse et une sincérité désarmante. Le groupe actuel réunit Will Smith (Now), Staizsh Rodrigues (Children Maybe Later) et Oli Lipton (Now, Violent Change), qui apportent chacun leur touche subtile aux compositions. Après avoir tourné aux États-Unis et en Europe, Cindy prépare la sortie de son cinquième album très attendu.

Antipode 75 avenue Jules Maniez, 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



