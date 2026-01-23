Mary Middlefield • Parallel SUPERSONIC Paris

MARY MIDDLEFIELD (22h00)

(Indie rock – Lausanne, CHE)

Confrontée aux vérités crues et souvent inconfortables de la vie avec ses morceaux indie pop aux accents rock, Mary Middlefield trouve la catharsis dans la créativité. Violoniste de formation classique depuis l’âge de cinq ans, la musicienne basée en Suisse défie les frontières entre les genres en explorant tout le spectre des émotions. Se livrant à des tendances dramatiques avec des instrumentaux riches en cordes et un lyrisme d’une franchise saisissante, Middlefield construit sa vision avec une précision naturelle.

De son premier album « Thank You Alexander » sorti en 2023 à son prix SRF 3 Best Talent et son deuxième album « Poetry (for the scorned and lonely) » acclamé par la critique, Middlefield a reçu les éloges de Wonderland, The Line of Best Fit et Clash, ainsi que de BBC Introducing et BBC Radio 6. Avec d’autres performances au festival de Glastonbury, au Montreux Jazz Festival, au Winterthurer Musikfestwochen et en première partie de The Beaches et d’autres artistes, Middlefield fait des progrès impressionnants à l’approche de son deuxième album.

Les 3 influences : The Last Dinner Party, Wet Leg, Florence + the Machine

https://marymiddlefield.bandcamp.com/music

PARALLEL (20h00)

(Indie shoegaze – Paris/Londres, FR/UK)

Tout juste échappée de Londres, Katie Black (voix lead / guitare), s’est entourée d’un solide power trio guitare/basse/batterie pour bâtir son nouveau projet.

Entre ironie typically british et mélodies douces-amères, Parallel joue sur les contrastes pour allier le meilleur des deux côtés de la Manche.

A l’énergie brute de la section rythmique, aux ambiances saturées et reverb shoegaze, répondent la clarté des lignes vocales, les accalmies entre deux tempêtes.

Premier single « Package Holiday » disponible sur toutes les plateformes

Les 3 influences : Wolf Alice, The Last Dinner Party & Siouxsie and the Banshees

https://linktr.ee/parallelallel

https://www.youtube.com/@parallelallel

La suite de la programmation arrive très vite !

Jeudi 9 Avril 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d'une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Alvvays, Soccer Mommy & Angel Olsen

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public jeunes et adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

