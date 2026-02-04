Mary Osborne par Katia Schiavone, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Active sur la scène new-yorkaise des années 1940 et 1950, Osborne a marqué son époque par une énergie incisive, une grande liberté d’improvisation et un swing puissant, aux côtés de musiciens tels qu’Art Tatum, Dizzy Gillespie, Billie Holiday etc.

Entourée de Fabien Marcoz à la contrebasse et Philippe Soirat à la batterie, Katia Schiavone revisite cet héritage à travers un répertoire inspiré du bebop, tout en l’inscrivant dans une démarche plus large de redécouverte des musiciennes de jazz du passé, souvent invisibilisées malgré leur rôle essentiel dans l’évolution de cette musique.

Ce concert est à la fois un femmage et un acte de transmission : faire entendre ces voix, réactiver leur force créative et affirmer, dans le présent, une continuité musicale et artistique portée par le trio.

Katia Schiavone : guitare

Philippe Soirat : batterie

Fabien Marcoz : contrebasse

Un concert impulsé et réalisé en partenariat avec Fragments.

Fragments est une association engagée pour l’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture. Elle lutte contre les discriminations et soutient la création artistique, principalement féminine. Son projet phare, « Femmes de jazz, une autre histoire du jazz », valorise les contributions invisibilisées des femmes dans l’histoire du jazz. Décliné en expositions itinérantes et actions culturelles, il s’adresse à tous les publics. Fragments développe également des ressources de recherche, des actions de médiation et des dispositifs d’accompagnement artistique. L’association œuvre pour une culture plus inclusive, accessible et représentative. asso-fragments.com

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards — À travers ce projet en trio, la guitariste italienne Katia Schiavone rend femmage à la guitariste américaine Mary Osborne, figure majeure du bebop et pionnière trop longtemps restée dans l’ombre de l’histoire du jazz.

Le vendredi 27 mars 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

