Marylène BERGMANN en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel lundi 29 septembre 2025.
Marylène BERGMANN en dédicace
Gratuit
Début : Lundi Lundi 2025-09-29 09:00:00
fin : 2025-09-29 12:00:00
Date(s) :
2025-09-29
Quand une ex-star de la Télévision vient dédicacer son magnifique livre « Émotions » le samedi 27 septembre de 9h à 12h à la Presse Saint-MihielTout public
Maison de la Presse 7 rue Notre Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52
English :
When a former TV star comes to sign her magnificent book « Emotions » on Saturday, September 27 from 9am to 12pm at La Presse Saint-Mihiel
German :
Wenn ein ehemaliger Fernsehstar sein wunderbares Buch « Émotions » am Samstag, den 27. September von 9 bis 12 Uhr in der Presse Saint-Mihiel signiert
Italiano :
Quando un’ex star della TV viene a firmare il suo magnifico libro « Emozioni » sabato 27 settembre dalle 9.00 alle 12.00 presso La Presse Saint-Mihiel
Espanol :
Cuando una antigua estrella de la televisión venga a firmar su magnífico libro « Emociones », el sábado 27 de septiembre de 9.00 a 12.00 horas en La Presse Saint-Mihiel
