Rue du Marquis de Vignes Oudides Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe Gironde

« Marylin » par la compagnie le GLOB

Marilyn, au-delà de sa fascinante beauté, qui était elle vraiment ? Loin de l’idiote blonde inventée par Hollywood, Marilyn/ Norma Jeane, a lutté sa vie durant contre ses démons. On découvre son chaos intérieur, son humour et sa folle espérance en des jours meilleurs au travers des confidences qu’elle enregistre pour son psychiatre. La talentueuse Roxanne Brumachon et deux musiciens, livre le portrait d’une combattante dans une superbe mise en scène très cinématographique.

A partager avec les adolescents pour qui la question du rapport à l’image trouvera sûrement écho.

Ce spectacle vous est présenté par la CdC MCPI dans le cadre de sa Saison Presqu’île de Culture, via la Manufacture Médocaine.

Conseillé + 14 ans Stand vigneron /dégustation après le spectacle Billetterie au sein de Médoc Vignoble .

