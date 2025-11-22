Maryse Condé & Saint-John Perse, Exile en partage Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Maryse Condé & Saint-John Perse, Exile en partage

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 16h. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Rencontre hommage à deux figures nobélisées incontournables de la littérature guadeloupéenne. Avec les spécialistes Odile Hamot, Mary Gallagher, Catherine Mayaux, Thomas Devallois et des lectures d’Alain Simon.

Deux trajectoires contrastées qui se répondent comme un miroir inversé où se croisent réflexion sur la mémoire, l’identité, le pouvoir du langage ou encore les thèmes de l’exil et du déracinement.

Nés tous deux en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, ils descendent l’un d’une famille de Blancs créoles nantis, l’autre de la bourgeoisie orgueilleuse des Grands Nègres . Tous deux connurent plusieurs fois l’exil, voulu ou imposé, sur des divers continents. L’un se consacra entièrement à la poésie et à la diplomatie, l’autre au journalisme, au théâtre, au roman et à l’autofiction. Ils obtinrent chacun le Prix Nobel de littérature, en 1960 pour Saint John Perse, en 2018, sous la forme d’un Prix Nobel dit alternatif , pour Maryse Condé. Ils vécurent leurs dernières années en Provence, l’un à la Presqu’île de Giens († 1975), l’autre à Gordes († 2024).

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A tribute to two nobel-winning figures of Guadeloupean literature. With specialists Odile Hamot, Mary Gallagher, Catherine Mayaux, Thomas Devallois and readings by Alain Simon.

German :

Ein Treffen zu Ehren zweier nobelpreisgekrönter Figuren, die aus der guadeloupeischen Literatur nicht wegzudenken sind. Mit den Experten Odile Hamot, Mary Gallagher, Catherine Mayaux, Thomas Devallois und Lesungen von Alain Simon.

Italiano :

Un omaggio a due delle principali figure letterarie della Guadalupa. Con gli specialisti Odile Hamot, Mary Gallagher, Catherine Mayaux, Thomas Devallois e letture di Alain Simon.

Espanol :

Un homenaje a dos de las principales figuras literarias de Guadalupe. Con especialistas como Odile Hamot, Mary Gallagher, Catherine Mayaux, Thomas Devallois y lecturas de Alain Simon.

