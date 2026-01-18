MAS GÉNERATION Lattes
MAS GÉNERATION Lattes vendredi 6 février 2026.
MAS GÉNERATION
Avenue de l’Agau Lattes Hérault
Tarif : 19 – 19 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Mas Génération ce sont des Soirées nostalgiques inspirées des années 2000
Esprit Hit Machine, partage et tubes emblématiques
Mas Génération ce sont des Soirées nostalgiques inspirées des années 2000
Inspiré de Hit Machine, on te propose une tête d’affiche culte à chaque édition, pour réveiller ton ado intérieur.
Chorés approximatives, CD gravés, refrains hurlés, et vibes 100% nostalgie garanties.
Artistes programmés
Vendredi 6 février 2026 K.Maro
Mars 2026 (date à venir) Nâdiya
sur réservation
Places limitées | Entrée payante 19€ en réservation, avec ou sans tables. .
Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mas Génération offers nostalgic evenings inspired by the 2000s
Hit Machine spirit, sharing and iconic hits
L’événement MAS GÉNERATION Lattes a été mis à jour le 2026-01-15 par 34 OT MONTPELLIER