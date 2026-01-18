MAS GÉNERATION

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Mas Génération ce sont des Soirées nostalgiques inspirées des années 2000

Esprit Hit Machine, partage et tubes emblématiques

Mas Génération ce sont des Soirées nostalgiques inspirées des années 2000

Inspiré de Hit Machine, on te propose une tête d’affiche culte à chaque édition, pour réveiller ton ado intérieur.

Chorés approximatives, CD gravés, refrains hurlés, et vibes 100% nostalgie garanties.

Artistes programmés

Vendredi 6 février 2026 K.Maro

Mars 2026 (date à venir) Nâdiya

sur réservation

Places limitées | Entrée payante 19€ en réservation, avec ou sans tables. .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mas Génération offers nostalgic evenings inspired by the 2000s

Hit Machine spirit, sharing and iconic hits

L’événement MAS GÉNERATION Lattes a été mis à jour le 2026-01-15 par 34 OT MONTPELLIER