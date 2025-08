Mas o Loco LE GRAMOPHONE Oudon

Mas o Loco LE GRAMOPHONE Oudon vendredi 12 septembre 2025.

Oudon Loire-Atlantique

Début : 2025-09-12 19:00:00

fin : 2025-09-12 22:00:00

2025-09-12

Le Gramophone accueille Mas O Loco pour une soirée Cumbia !

Mas O Loco nous partage son amour de la musique latino, vécue lors de près de 10 années en Argentine. Si tu aimes la Cumbia, viens danser par là !

Ce soir à la guinguette Cuisine Thaïlandaise

Horaires Guinguette Le Gramophone

Du mercredi au dimanche de 14h00 à 23h00.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition .

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

English :

Le Gramophone welcomes Mas O Loco for an evening of Cumbia!

German :

Das Gramophone empfängt Mas O Loco für einen Cumbia-Abend!

Italiano :

Il Gramophone accoglie i Mas O Loco per una serata di Cumbia!

Espanol :

El Gramófono da la bienvenida a Mas O Loco para una noche de cumbia

