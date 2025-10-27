Mascarade à Masgot Fransèches
Fransèches Creuse
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-28
2025-10-27 2025-10-28
Ateliers de fabrication de masques et autres éléments de costumes à Masgot avec les artistes Babé et Sarah Vigier.
Pour les 6 à 17 ans et accompagnateurs (qui pourront aussi réaliser leurs masques)
Les ateliers sont gratuits.
Réservation obligatoire .
Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 89 76
