Mascarade Ossas-Suhare dimanche 18 janvier 2026.
Place Ossas-Suhare Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Les jeunes des villages de Trois-Villes, Sauguis, Menditte et Ossas se sont réunis pour proposer la mascarade en Soule.
Pour cette première représentation, les barricades du matin se dérouleront à Trois-Villes. La dernière d’entre elles et la mascarade se feront à Ossas. .
Place Ossas-Suhare 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
