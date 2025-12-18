Mascarade Ossas-Suhare

Mascarade

Place Ossas-Suhare Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Les jeunes des villages de Trois-Villes, Sauguis, Menditte et Ossas se sont réunis pour proposer la mascarade en Soule.

Pour cette première représentation, les barricades du matin se dérouleront à Trois-Villes. La dernière d’entre elles et la mascarade se feront à Ossas. .

Place Ossas-Suhare 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

