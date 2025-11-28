MASCARADES CENTRE CULTUREL SOUPETARD Toulouse
MASCARADES CENTRE CULTUREL SOUPETARD Toulouse vendredi 28 novembre 2025.
MASCARADES
CENTRE CULTUREL SOUPETARD 63 Chemin de Hérédia Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 12 EUR
3
Tarif réduit
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Rendez-vous dans le quartier Soupetard pour un concert !
Voyage entre l’envoutement, le rite, la transe, ou résonnent chants polyphoniques, violoncelle, piano, basse, cuivres, percussions… saupoudrés de nappes d’électro. 3 .
CENTRE CULTUREL SOUPETARD 63 Chemin de Hérédia Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 99 70 accueil.soupetard@mairie-toulouse.fr
English :
Join us in the Soupetard district for a concert!
German :
Treffpunkt für ein Konzert im Viertel Soupetard!
Italiano :
Unitevi a noi nel quartiere Soupetard per un concerto!
Espanol :
¡Únase a nosotros en el barrio de Soupetard para asistir a un concierto!
