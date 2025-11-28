MASCARADES CENTRE CULTUREL SOUPETARD Toulouse

MASCARADES

CENTRE CULTUREL SOUPETARD 63 Chemin de Hérédia Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 12 EUR

Début : 2025-11-28 19:00:00

Rendez-vous dans le quartier Soupetard pour un concert !

Voyage entre l’envoutement, le rite, la transe, ou résonnent chants polyphoniques, violoncelle, piano, basse, cuivres, percussions… saupoudrés de nappes d’électro. 3 .

CENTRE CULTUREL SOUPETARD 63 Chemin de Hérédia Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 99 70 accueil.soupetard@mairie-toulouse.fr

English :

Join us in the Soupetard district for a concert!

German :

Treffpunkt für ein Konzert im Viertel Soupetard!

Italiano :

Unitevi a noi nel quartiere Soupetard per un concerto!

Espanol :

¡Únase a nosotros en el barrio de Soupetard para asistir a un concierto!

