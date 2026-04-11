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Mascotte show traverse de la montre Marseille 11e Arrondissement

Mascotte show traverse de la montre Marseille 11e Arrondissement samedi 11 avril 2026.

Lieu : traverse de la montre

Adresse : Face au restaurant au bureau

Ville : 13011 Marseille 11e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 10 10 13

Marseille 11e Arrondissement

Mascotte show

Du 11/04 au 26/04/2026 le lundi, mardi, mercredi, vendredi et les week-ends à partir de 17h. traverse de la montre Face au restaurant au bureau Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-11 17:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-11

Spectacle pour toute la famille tous vos personnages favoris Mickey, Minnie, Stitch, Vaiana, Les minions, La pat patrouille, le tous présentés sur thèmes musicaux !
Spectacle pour toute la famille tous vos personnages favoris Mickey, Minnie, Stitch, Vaiana, Les minions, La pat patrouille, le tous présentés sur thèmes musicaux !

Photos souvenirs avec tous les personnages, des numéros de magie de jonglerie et bien d’autres surprises !   .

traverse de la montre Face au restaurant au bureau Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 02 24 48 35 

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English :

A show for the whole family, featuring all your favorite characters: Mickey, Minnie, Stitch, Vaiana, The Minions, Patrol, all set to musical themes!

L’événement Mascotte show Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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