MASCOTTES FESTY’VAL – Route de Caumont Carpiquet, 18 mai 2025 10:30, Carpiquet.

Calvados

MASCOTTES FESTY’VAL Route de Caumont FESTYLAND Carpiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 10:30:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Le Mascottes Festy’Val revient pour sa 3?édition à Festyland !

Vivez une journée inoubliable en famille à Festyland à l’occasion de la 3? édition du Mascottes Festy’Val ! Cet événement festif, devenu un rendez-vous incontournable à Caen Carpiquet, promet rires, surprises et ambiance garantie.

Des mascottes joueuses, des surprises et une ambiance survoltée !

Pour cette nouvelle édition, les mascottes de Festyland Festy, Dina et leurs copains n’ont pas prévu de rester sages. Préparez-vous à croiser des personnages espiègles, joueurs et pleins d’énergie, prêts à ambiancer les allées du parc !

Des parades festives à suivre dans tout le parc

Des rencontres pleines de malice avec vos mascottes préférées

Des photos souvenirs dans une ambiance familiale et joyeuse

Un livret collector pour collecter les stickers exclusifs des mascottes

L’accès à toutes les attractions du parc pour une journée 100 % fun

Et si une mascotte vous joue un tour Pas de panique, elle est là pour s’amuser avec vous ! Mais elle ne refusera pas un petit câlin non plus

Route de Caumont FESTYLAND

Carpiquet 14650 Calvados Normandie +33 2 31 75 04 04 festyland@festyland.com

English : MASCOTTES FESTY’VAL

The Mascottes Festy?Val returns for its 3rd edition at Festyland!

Experience an unforgettable family day at Festyland for the 3rd edition of the Mascottes Festy?Val! This festive event, which has become a not-to-be-missed rendezvous in Caen? Carpiquet, promises laughter, surprises and guaranteed fun.

Playful mascots, surprises and a great atmosphere!

For this year’s event, the Festyland mascots ? Festy, Dina and their friends? are not planning to stay quiet. Get ready to meet these mischievous, playful and energetic characters, ready to liven up the alleys of the park!

Festive parades throughout the park

Mischievous encounters with your favorite mascots

Souvenir photos in a cheerful family atmosphere

A collector’s booklet to collect exclusive mascot stickers

Access to all park attractions for a day of 100% fun

And if one of the mascots plays a trick on you, don’t panic, it’s there to have fun with you! But she won’t say no to a little cuddle either!

German : MASCOTTES FESTY’VAL

Das Mascottes Festy?Val kehrt für seine 3. Ausgabe nach Festyland zurück!

Erleben Sie einen unvergesslichen Tag mit Ihrer Familie in Festyland, wenn das Mascottes Festy?Val zum dritten Mal stattfindet! Diese festliche Veranstaltung, die mittlerweile zu einem unumgänglichen Termin in Caen ? Carpiquet, verspricht Lachen, Überraschungen und eine garantierte Atmosphäre.

Verspielte Maskottchen, Überraschungen und eine ausgelassene Stimmung!

Bei dieser neuen Ausgabe werden die Maskottchen von Festyland? Festy, Dina und ihre Freunde? nicht vor, brav zu bleiben. Bereiten Sie sich darauf vor, verspielten und energiegeladenen Charakteren zu begegnen, die bereit sind, die Gänge des Parks in Stimmung zu bringen!

Festliche Paraden durch den ganzen Park

Verspielte Begegnungen mit Ihren Lieblingsmaskottchen

Erinnerungsfotos in einer familiären und fröhlichen Atmosphäre

Ein Sammelheft mit den exklusiven Maskottchen-Stickern

Zugang zu allen Attraktionen des Parks für einen Tag voller Spaß

Und wenn Ihnen ein Maskottchen einen Streich spielt? Keine Sorge, es ist da, um sich mit Ihnen zu amüsieren! Aber es wird auch eine Umarmung nicht ablehnen

Italiano :

Il Mascottes Festy?Val torna per la sua 3ª edizione a Festyland!

Godetevi una giornata indimenticabile con tutta la famiglia a Festyland per la terza edizione del Mascottes Festy?Val! Questo evento festoso è diventato un appuntamento imperdibile a Caen? Carpiquet, promette risate, sorprese e divertimento assicurato.

Mascotte giocose, sorprese e una grande atmosfera!

Per l’evento di quest’anno, le mascotte di Festyland ? Festy, Dina e i loro amici? non hanno intenzione di rimanere in silenzio. Preparatevi a conoscere questi personaggi maliziosi, giocosi ed energici, pronti ad animare i vicoli del parco!

Sfilate festose in tutto il parco

Incontri birichini con le vostre mascotte preferite

Foto ricordo in un’atmosfera divertente e familiare

Un libretto da collezione per raccogliere gli esclusivi adesivi delle mascotte

Accesso a tutte le attrazioni del parco per una giornata di divertimento al 100%

E se una delle mascotte vi fa uno scherzo Niente panico, è lì per divertirsi con voi! Ma non rifiuterà nemmeno un po’ di coccole!

Espanol :

¡El Mascottes Festy?Val vuelve en su 3ª edición a Festyland!

Disfrute de un día inolvidable con toda la familia en Festyland con motivo de la 3ª edición de la Mascottes Festy-Val Este evento festivo se ha convertido en una cita ineludible en Caen ? Carpiquet, promete risas, sorpresas y diversión garantizada.

Mascotas juguetonas, sorpresas y buen ambiente

Este año, las mascotas de Festyland ? Festy, Dina y sus amigos? no piensan quedarse calladas. Prepárate para conocer a estos personajes traviesos, juguetones y llenos de energía, que están dispuestos a animar los callejones del parque

Desfiles festivos por todo el parque

Encuentros traviesos con tus mascotas favoritas

Fotos de recuerdo en un ambiente familiar y divertido

Un cuadernillo de coleccionista para coleccionar pegatinas exclusivas de las mascotas

Acceso a todas las atracciones del parque para pasar un día 100% divertido

Y si una de las mascotas te juega una mala pasada ¡No te asustes, está ahí para divertirse contigo! ¡Pero tampoco dirá que no a un achuchón!

