MASK SINGER – LE CEPAC SILO Marseille

MASK SINGER Début : 2027-03-07 à 17:30. Tarif : – euros.

La Tournée MASK SINGER débarque près de chez vous?!? ? Retrouvez vos personnages préférés des différentes saisons de l’émission culte sur scène, près de chez vous, pour un spectacle musical exceptionnel ! ? En 2027, vous pourrez découvrir en famille toute la magie de MASK SINGER près de chez vous ! Avec 10 personnages emblématiques des différentes saisons de l’émission, et 2 célébrités qui se démasqueront devant vous lors de chaque spectacle ! ? Performances vocales sur vos tubes préférés, face-à-face entre les personnages, danseurs, chorégraphies époustouflantes, interactions avec le public, et de très nombreuses surprises sont au programme de ce spectacle événement en tournée à travers toute la France et en Belgique ! ?? Ne ratez pas l’événement familial de l’année !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13