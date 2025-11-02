MASK SINGER – LE CORUM-OPERA BERLIOZ Montpellier

MASK SINGER Début : 2027-02-28 à 14:00. Tarif : – euros.

Pour des raisons de planning, nous sommes au regret de devoir reporter les représentations prévues le 2 novembre 2025 à 14H et 17H30.Nous serons de retour à Montpellier au Corum le dimanche 28 février 2027 à 17H30.Les billets de la séance du 2 novembre 2025 à 17H30 restent valables sans échange pourla nouvelle représentation.Ceux de la séance du 2 novembre 2025 à 14H doivent être remboursés puis rachetésdans votre point de vente habituel jusqu’au 02/02/26.Pour les personnes ne pouvant assister à la nouvelle représentation, vos billets sontremboursables dans votre point de vente habituel.En 2027, vous pourrez découvrir en famille toute la magie de MASK SINGER pour lapremière fois sur scène avec des costumes emblématiques des différentes saisons de l’émission et 2 célébrités démasquées dans chaque spectacle !La Tournée MASK SINGER débarque près de chez vous?!? ? Retrouvez vos personnages préférés des différentes saisons de l’émission culte sur scène, près de chez vous, pour un spectacle musical exceptionnel ! ? En 2027, vous pourrez découvrir en famille toute la magie de MASK SINGER près de chez vous ! Avec 10 personnages emblématiques des différentes saisons de l’émission, et 2 célébrités qui se démasqueront devant vous lors de chaque spectacle ! ? Performances vocales sur vos tubes préférés, face-à-face entre les personnages, danseurs, chorégraphies époustouflantes, interactions avec le public, et de très nombreuses surprises sont au programme de ce spectacle événement en tournée à travers toute la France et en Belgique ! ?? Ne ratez pas l’événement familial de l’année !

LE CORUM-OPERA BERLIOZ ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 34000 Montpellier 34