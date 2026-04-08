Maspalomas, Les Cinéastes, Le Mans
Maspalomas, Les Cinéastes, Le Mans mercredi 8 avril 2026.
Maspalomas Mercredi 8 avril, 13h45 Les Cinéastes Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T13:45:00+02:00 – 2026-04-08T15:40:00+02:00
Fin : 2026-04-08T13:45:00+02:00 – 2026-04-08T15:40:00+02:00
Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=EFJXJ »}]
Festival hispanique – Vicente, un vieil homme ouvertement homosexuel qui, lorsqu’il est admis dans une maison de retraite, décide de cacher son orientation sexuelle. Les Cinéastes Maspalomas
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