Masque chat noir Atelier Enfants dès 6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy

Masque chat noir Atelier Enfants dès 6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy mardi 28 octobre 2025.

Masque chat noir Atelier Enfants dès 6 ans

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

1h Atelier Enfants dès 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-28 2025-10-29 2025-10-31

Après la réalisation du patron, coupe, assemble et fais la couture de ton masque chat noir. Avec l’aide de Adeline, couturière de l’Atelier d’Adeline.

.

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

After making the pattern, cut, assemble and sew your black cat mask. With the help of Adeline, seamstress from Atelier d’Adeline.

German :

Nach dem Anfertigen des Schnittmusters schneidest, nähst und nähst du deine schwarze Katzenmaske. Mit der Hilfe von Adeline, Schneiderin im Atelier d’Adeline.

Italiano :

Dopo aver realizzato il modello, tagliate, assemblate e cucite la vostra maschera da gatto nero. Con l’aiuto di Adeline, sarta dell’Atelier d’Adeline.

Espanol :

Después de hacer el patrón, corta, monta y cose tu máscara de gato negro. Con la ayuda de Adeline, costurera de l’Atelier d’Adeline.

L’événement Masque chat noir Atelier Enfants dès 6 ans Vichy a été mis à jour le 2025-09-16 par Vichy Destinations