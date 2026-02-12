Masque de Carnaval Géant Saint-Josse
Masque de Carnaval Géant Saint-Josse mercredi 18 février 2026.
Masque de Carnaval Géant
13 Place de la Mairie Saint-Josse Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Apportez vos papiers et objets colorés !
Mercredi 18 février de 16h à 18h
13 Place de la Mairie Saint-Josse
——————————
Après-midi Carnaval et Mardi Gras pour les enfants ! Un moment créatif et festif à partager !
Sur place, petite restauration Chocolat chaud –Jus Crêpes Croques sucrés
Contact et informations 03 21 09 75 93 ou mail les-contes-de-la-becasse@orange.fr
Crédit Pixabay .
13 Place de la Mairie Saint-Josse 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 75 93 les-contes-de-la-becasse@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Masque de Carnaval Géant Saint-Josse a été mis à jour le 2026-02-10 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer