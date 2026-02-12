Masque de Carnaval Géant

13 Place de la Mairie Saint-Josse Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Apportez vos papiers et objets colorés !

Mercredi 18 février de 16h à 18h

13 Place de la Mairie Saint-Josse

——————————

Après-midi Carnaval et Mardi Gras pour les enfants ! Un moment créatif et festif à partager !

Sur place, petite restauration Chocolat chaud –Jus Crêpes Croques sucrés

Contact et informations 03 21 09 75 93 ou mail les-contes-de-la-becasse@orange.fr

Crédit Pixabay .

13 Place de la Mairie Saint-Josse 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 75 93 les-contes-de-la-becasse@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Masque de Carnaval Géant Saint-Josse a été mis à jour le 2026-02-10 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer