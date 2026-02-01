Masque de Carnaval > Vacances d’hiver Condé-sur-Vire

Masque de Carnaval > Vacances d’hiver

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche

Début : 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-16 11:30:00

2026-02-16

Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble située à Condé-sur-Vire vous propose de nombreuses activités à partager en famille.

Celles-ci sont animées par des bénévoles du territoire.

Elles sont accessibles par tout le monde, tout âge de 0 à 99 ans, habitants de Condé-sur-Vire et les communes alentours.

N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire ou avoir de plus amples informations ! .

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43 polefamille@bveconde.fr

