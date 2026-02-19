Masquerade Party La Ferme Chapouton Grignan

Masquerade Party

La Ferme Chapouton 45 rue du Grand Faubourg Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06 02:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Laissez-vous transporter dans une expérience hors du temps, inspirée du mystère et du raffinement du thème vénitien.

Masques, élégance, ambiance envoûtante et surprises rythmeront cette première édition de la Masquerade Party.

+33 7 80 29 31 01

English :

Let yourself be transported into a timeless experience, inspired by the mystery and refinement of the Venetian theme.

Masks, elegance, an enchanting atmosphere and surprises will punctuate this first edition of the Masquerade Party.

