Masques de carnaval animaux

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Samedi 14 février ERVY-LE-CHATEL Masques de carnaval animaux. De 14h30 à 16h à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.

De 6 à 10 ans.

Juste avant Mardi Gras, venez créer votre masque sur le thème des animaux ! Allez-vous vous défier à recréer un animal en particulier ?

Inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Masques de carnaval animaux Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance