Masques et travestissements dans les albums de Corentin : je est aussi toujours un autre Médiathèque Françoise Sagan Paris

Si Philippe Corentin cherche dans ses albums à réveiller les enfants plutôt qu’à les endormir, comment s’y prend-il et à quoi cherche-t-il à les éveiller ? Le parcours de son œuvre, mettra en évidence les multiples jeux de masques et de travestissement auquel le créateur se livre : masque et travestissement des personnages, qui jouent à être un autre, qui se font passer pour ce qu’ils ne sont pas, parfois avec une mauvaise foi jubilatoire. Masques et travestissements des voix qui troublent le lecteur, l’égarent parfois et l’invitent à faire une véritable expérience des pouvoirs des langages, celui du texte et celui des images.

Florence Gaiotti est maitresse de conférences, (INSPE Hauts de France, Université de Lille), dans l’équipe de recherche Textes et Cultures, Université d’Artois.

Elle a consacré une partie de son travail de thèse à Philippe Corentin, du point de vue des stratégies narratives et des jeux discursifs dans ses albums. Elle a également produit plusieurs articles sur son œuvre.

Ses travaux portent aussi sur la question animale, l’éco- et la zoopoétique dans les albums pour la jeunesse et plus largement à la poétique des albums.

Concernant ses travaux sur Philippe Corentin :

– Expériences de la parole dans la littérature de jeunesse contemporaine, PUR, 2009.

– « Où commencent et où finissent les albums ? (Rascal, Corentin, Ponti, Douzou)», Dossier, « Le début et la fin », dirigé par Andrea del Lungo, Fabula, Janvier 2008.

– « Corentin dans tous les sens : une poétique du même et de l’autre », Modernités, 28, L’album contemporain pour la jeunesse : nouvelles formes, nouveaux lecteurs, (C.Connan-Pintado, F.Gaiotti, B.Poulou dir.), PUB, 2008.

– « La parole initiale dans les albums de Philippe Corentin : une évidence trompeuse », La Revue des livres pour enfants, BNF-CNLJ, n°266, 2012, p. 126-133.

– « Espiègleries et facéties chez Philippe Corentin », Littérature de jeunesse : richesses de l’objet, diversités des approches, B.Charnay, T.Charnay (dir.), Éditions du Conseil Scientifique de l’Université Lille 3, 2016, p. 67- 78.

Conférence illustrée de Florence Gaiotti dans le cadre de l'exposition Double Plouf et Patatras !

Le samedi 14 mars 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Inscription possible en ligne via Billet Web (lien à venir)

Public jeunes et adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

