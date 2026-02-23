Masques & Vous

100 Rue Grande Châteauroux Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 16:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Plongez dans un univers visuel et sonore surprenant avec ce nouveau spectacle proposé par l’Association Ailleurs… Venez vivre un moment de magie collective qui se déroule dans un format intime et innovant. Laissez vous emporter… Vous allez être surpris !

Véronique Martin, comédienne, porte et manipule ses masques, leur donnant vie à travers des scènes courtes, des improvisations. Chaque masque raconte une histoire, touchante ou humoristique, avec une créativité sans limite. Cette performance n’est pas seulement un spectacle à regarder mais invite également le public à participer.

Yves-Henry Guillonnet, musicien, l’accompagne,avec des compositions originales et des instruments variés, insolites, qui renforcent les émotions, entrainant le public dans un voyage captivant à travers ces personnages divers, intrigants et extraordinairement vivants.

La combinaison, masque et musique, offre une expérience touchant les cœurs et stimulant l’imagination !

En cette période de Carnaval, chacun peu aussi venir grimé ou masqué. C’est selon vos envies ! 6 .

100 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire ailleurs.1901@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in a surprising visual and aural universe with this new show from Association Ailleurs… Come and experience a moment of collective magic in an intimate and innovative format. Let yourself be carried away… You’ll be amazed!

L’événement Masques & Vous Châteauroux a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme