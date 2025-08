Masquières en Fête Jour 1 Masquières

Masquières en Fête Jour 1 Masquières samedi 9 août 2025.

Le Bourg Masquières Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-09 20:00:00

Participez à notre grand Concours de pétanque et vivez une journée inoubliable ! Rejoignez-nous pour un repas dansant animé par l’orchestre Roberty et son accordéoniste. Terminez la soirée en beauté avec un grand feu d’artifice synchronisé en musique. Un spectacle pyrotechnique éblouissant vous attend ! N’oubliez pas, la réservation du repas est obligatoire. N’oubliez pas vos couverts !! .

Le Bourg Masquières 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 88 32 47 comite.fetes.masquieres@gmail.com

English : Masquières en Fête Jour 1

Take part in our Petanque Competition and experience a festive day! Enjoy a dinner dance hosted by Marc Van Hove and a big fireworks display with music to close the evening. Reservation of the meal is mandatory. Don’t miss this unique event and book now!

German :

Nehmen Sie an unserem großen Petanque-Wettbewerb teil und erleben Sie einen unvergesslichen Tag! Begleiten Sie uns zu einem Tanzessen, das von der Band Roberty und ihrem Akkordeonspieler musikalisch umrahmt wird. Beenden Sie den Abend mit einem großen, musiksynchronen Feuerwerk.

Italiano :

Partecipate alla nostra gara di bocce e trascorrete una giornata indimenticabile! Unisciti a noi per un pasto e un ballo, accompagnati dall’orchestra Roberty e dal suo fisarmonicista. Concludete la serata in bellezza con un grande spettacolo pirotecnico sincronizzato con la musica.

Espanol : Masquières en Fête Jour 1

Participe en nuestro concurso de petanca y disfrute de una jornada inolvidable Acompáñenos en una comida y baile amenizados por la orquesta Roberty y su acordeonista. Termine la velada por todo lo alto con un gran castillo de fuegos artificiales sincronizado con la música.

