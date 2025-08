Masquières en Fête Jour 2 Masquières

Masquières en Fête Jour 2 Masquières dimanche 10 août 2025.

Masquières en Fête Jour 2

Lieu-dit Le Bourg Masquières Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Participez à une journée exceptionnelle randonnée pédestre de 12 km ou VTT de 30 km, messe avec cors de chasse, cérémonie avec apéritif offert. L’après-midi, concours de pétanque, puis marché gourmand et concert gratuit de Rock On The Road pour conclure en beauté. Sport, culture et délices locaux

Profitez d’une randonnée pédestre de 12 km ou d’un parcours VTT de 30km le matin. Assistez à une messe avec une prestation de cors de chasse, suivie d’une cérémonie de commémoration et d’un apéritif offert. Après un déjeuner convivial, participez à un concours de pétanque amusant et compétitif. Terminez la journée en beauté avec notre marché gourmand et un concert gratuit de Rock On The Road. .

Lieu-dit Le Bourg Masquières 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 88 32 47 comite.fetes.masquieres@gmail.com

English : Masquières en Fête Jour 2

Take part in an exceptional day: 12 km hike or 35 km mountain bike ride, mass with hunting horns, ceremony with complimentary aperitif. In the afternoon, enjoy a pétanque competition, followed by a gourmet market and a free concert by Rock On The Road. Sport, culture and local delicacies

German :

Nehmen Sie an einem außergewöhnlichen Tag teil: 12 km Wanderung oder 30 km Mountainbike-Tour, Gottesdienst mit Jagdhornbläsern, Zeremonie mit kostenlosem Aperitif. Nachmittags: Boule-Wettbewerb, dann Gourmetmarkt und kostenloses Konzert von Rock On The Road als krönender Abschluss. Sport, Kultur und lokale Köstlichkeiten

Italiano :

Partecipate a una giornata eccezionale: una passeggiata di 12 km o una corsa in mountain bike di 30 km, una messa con corni da caccia e una cerimonia con aperitivo in omaggio. Nel pomeriggio, una gara di pétanque, seguita da un mercato gastronomico e da un concerto gratuito dei Rock On The Road. Sport, cultura e prelibatezze locali

Espanol : Masquières en Fête Jour 2

Participe en una jornada excepcional: 12 km a pie o 30 km en bicicleta de montaña, misa con cuernos de caza y ceremonia con aperitivo de cortesía. Por la tarde, disfrute de una competición de petanca, seguida de un mercado gourmet y un concierto gratuito de Rock On The Road. Deporte, cultura y delicias locales

