COMPLET Mass Hystéria La Carène Brest

COMPLET Mass Hystéria

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11 23:30:00

Date(s) :

2025-12-11

Si vous aimez Gojira et Lofofora, ce concert est fait pour vous !

Le groupe signe un retour fracassant avec Tenace, double-album en deux actes aussi dense que viscéral, qui conjugue rage électrique et narration affûtée. Machine de guerre sonore à l’âme militante, le groupe érige ses riffs en slogans et sa scène en barricade, comme un cri lucide dans le vacarme ambiant.

Le poing levé, ils viendront sceller ce chapitre en live un choc collectif, brut, et furieusement nécessaire. Et en première partie, retrouvez TEN56 véritable déferlante franco-britannique qui, depuis son premier single « Diazepam », distille un son apocalyptique et sans compromis, relfet d’un avenir sombre et industriel.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 20h00, fermeture des portes à 00h00.

Concert complet, une bourse aux billets est disponible. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement COMPLET Mass Hystéria Brest a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole