MASS PROD 30 ANS PART 2 BIG BAND CAFE Herouville St Clair

MASS PROD 30 ANS PART 2 Début : 2026-04-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Trois groupes à l’affiche pour cette soirée au BBC dans le cadre des 30 ans du label Punk Artisan Mass Prod’ :VARUKERS – Formé en 1980 dans le centre de l’Angleterre, ce groupe punk-hardcore anglais tourne aujourd’hui dans de nombreux pays, en Amérique centrale, du nord, dans toute l’Europe… Mass Prod’ a produit 3 albums. Ils n’ont pas joué en Normandie depuis 13 ans !BRASSICK – Formé au début des années 2010, ce groupe de Birmingham est venu jouer à Caen en 2014, 206 et 2016. Reconnaissable grâce à sa chanteuse Nicola, Brassick a sorti trois disques sur Mass Prod’.MOHICAEN – Les gars de Caen ont sorti leur premier album en 2025. On retrouve dans leurs rangs Bigorno (ex-Dobermann), Fabou (ex Décharge Publique et La Verrue), Béru (ex Les Keupons D’Abord).

BIG BAND CAFE 1 AV DU HAUT CREPON 14200 Herouville St Clair 14