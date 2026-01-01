Massacre à la bibliothèque Grand jeu d’enquête Médiathèque Albert Camus Vitry-le-François

Massacre à la bibliothèque Grand jeu d’enquête

Médiathèque Albert Camus 2 rue Charles Péguy Vitry-le-François Marne

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 23:00:00

2026-01-24

20h.Tout public

Des personnages de romans noirs sortent par magie des livres dont ils sont les héros.

Et malgré l’intervention de détectives littérairement célèbres, plusieurs méfaits et crimes sont commis.

Qui saura les résoudre ? Le défi est lancé !

Adulte et ado à partir de 14 ans.

Inscription conseillée. .

Médiathèque Albert Camus 2 rue Charles Péguy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 19 27

