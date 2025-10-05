MASSACRE A LA PRINCESSE – AGEN AGORA Agen

MASSACRE A LA PRINCESSE Début : 2026-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.

NOOPY PRODUCTION PRÉSENTE : MASSACRE À LA PRINCESSESuccès off au Festival d’Avignon de 2021 à 2024 (4 éditions) et coup de coeur déjanté du public.Dans ce spectacle, totalement rock’n’roll et déjanté, les princesses se sont faites virer de leurs contes et essayent de survivre tant bien que mal dans la dure réalité de la vie.La belle au bois dormant a sombré dans la drogue, Cendrillon est la PDG de Pantoufle and co et Blanche Neige s’est faite larguer par son prince.De quoi démystifier les beaux contes de notre enfance !Mais un sérial-killer rôde et cherche à massacrer toutes les princesses les unes après les autres… Mais qui veut la fin des princesses et pourquoi ?

AGEN AGORA 351 AVENUE DU MIDI 47000 Agen 47