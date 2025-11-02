Massacre à la Princesse Gare du Midi Biarritz

Massacre à la Princesse

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Dans ce spectacle, totalement rock’n’roll et déjanté, les princesses se sont faites virer de leurs contes et essayent de survivre tant bien que mal dans la dure réalité de la vie. La belle au bois dormant a sombré dans la drogue, Cendrillon est la PDG de Pantoufle and Co et Blanche Neige s’est faite larguer par son prince. De quoi démystifier les beaux contes de notre enfance !

Mais un serial killer rôde et cherche à massacrer toutes les princesses les unes après les autres… Qui veut la fin des princesses et pourquoi ?

Succès off au Festival d’Avignon de 2021 à 2024 (4 éditions) et coup de cœur déjanté du public.

Durée 1h20

ATTENTION UN CONTE DE FÉES INTERDIT AUX MOINS DE 14 ANS ! .

